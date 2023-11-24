Нейросеть сочла подделкой фотографию лунной миссии США

Американская нейросеть сочла подделкой фотографию американской лунной миссии. Об этом на выставке «Путешествие в мир искусственного интеллекта» рассказали Президенту России Владимиру Путину.

Главу государства заинтересовали выводы нейросети.

Как объяснили Путину, нейросеть отмечает красным места на фотографиях, которые кажутся ей подделкой. На снимке же НАСА отмечены почти все объекты, хотя, к примеру, фото китайского лунохода не вызвало у нее сомнений.

Как подчеркнул глава Сбербанка, нейросеть нельзя обвинить в «предвзятости» — о фейке сообщила именно американская разработка.