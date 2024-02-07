Нейросеть оценила, на сколько дорожало вторичное жилье в Казани

Нейросеть назвала топ городов, где в январе 2024 года сильнее всего подорожало вторичное жилье. Казань попала в этом рейтинге на 11 место. Согласно оценке, пишет РБК, в столице РТ «квадрат» подорожал за месяц на 2,13% - до 162 754 рублей.

Интересно, что в топ на 4 место попали и Набережные Челны. Там динамику оценили в +2,38% или до 95 943 рублей за квадратный метр. Топ-5 закрыл Краснодар (+2,35%, сейчас цена – 116 654 рубля).

Первое место в топе занял Барнаул (+2,57% за месяц, текущая стоимость – 107 926 рублей), на втором месте – Курск (+2,56% и 84 155 рублей). Топ-3 замкнул Улан-Удэ (+2,48% или до 116 576 рублей).

В топ-10 попали Тольятти (+2,35%, 87 344 рубля), Ульяновск (+2,31%, ценник - 82 054), Екатеринбург (+2,27% с показателем в 119 793), Брянск (+2,22% или 77 505 рублей) и Хабаровск (+2,16% или 125 519 рублей).