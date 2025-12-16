news_header_top
Общество 16 декабря 2025 22:37

Нейросеть «ГигаЧат» сдала экзамены на бакалавра в Президентской академии

Нейросеть Сбера «ГигаЧат» успешно прошла сразу два экзамена в Президентской академии, подтвердив уровень знаний, соответствующий степени бакалавра по направлениям «Экономика и финансы» и «Финансовая грамотность». Об этом сообщает «ТАСС».

Комплексный экзамен был разработан экспертами Президентской академии и включал 400 вопросов. Задания охватывали широкий круг тем – от микро- и макроэкономики до международной экономики и экономической политики, с отдельным акцентом на банковский сектор и финансовые рынки.

В Сбербанке подчеркнули, что результаты тестирования подтвердили высокий уровень экспертизы «ГигаЧата» в финансовой сфере. Там также отметили, что нейросеть уже используется для помощи пользователям в понимании сложных экономических процессов, вопросов инвестирования и управления личными финансами.

В Президентской академии сообщили, что экзаменационные материалы были составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата. По итогам испытаний было отмечено, что успешная сдача экзамена позволяет говорить о корректности ответов нейросети по данным дисциплинам.

