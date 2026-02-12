Нейросеть для ЖКХ начала говорить матом

Разработчики голосового робота для управляющих компаний столкнулись с неожиданной проблемой: нейросеть в процессе обучения освоила русский мат. Об этом ТАСС на Сибирском строительном форуме рассказал президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.

По словам Викторова, инцидент произошёл уже в первый месяц эксплуатации системы. Он назвал ситуацию забавной коллизией, отметив, что нейросеть перенимает речевые обороты у пользователей. Разработчикам пришлось оперативно устранять эту проблему, что, по его мнению, свидетельствует об активном взаимодействии робота с гражданами.

Спикер также сообщил, что внедрение голосовых помощников позволяет сократить штат колл-центров управляющих компаний в пять-шесть раз. Вместо 20 операторов достаточно двух-трёх человек, поскольку нейросеть обрабатывает до 90% всех обращений. При этом, по статистике, 80% заявителей удовлетворены ответами робота.

Викторов уточнил, что в нештатных ситуациях, например, при авариях или сильном эмоциональном напряжении звонящих предусмотрено переключение на живого оператора, способного принимать экстренные решения.

Сибирский строительный форум «Стратегии ускорения темпов строительства» проходит в Новосибирске 10–12 февраля. Организаторами выступают правительство Новосибирской области, Российский Союз Строителей, ассоциации НОСТРОЙ, НОПРИЗ и АСОНО при поддержке Минстроя РФ. В программе более 40 отраслевых секций.