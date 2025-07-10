НЕигры, йога на траве и концерт «ЖИВаGO»: фестиваль добрососедства прошел в Лаишево

10 июля экстрим-парк Лаишево стал одной из 57 площадок республиканского фестиваля добрососедства «Наш двор». Мероприятие, организованное в рамках программы благоустройства и проекта «Лето в Татарстане», собрало активных жителей района, представителей власти и общественных организаций.

Праздник стал площадкой для подведения промежуточных итогов пятилетней работы по созданию комфортной городской среды. В нем приняли участие депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова, глава района Ильдус Зарипов, член Штаба общественной поддержки Эмиль Губайдуллин, а также депутаты и представители активных домовых сообществ.

Открывая фестиваль, Ильдус Зарипов обратился к жителям со словами напутствия.

«Сегодня мы отмечаем результаты большой совместной работы, преображения наших дворов, улиц и, самое главное, отношений между людьми, когда мы объединяем усилия ради общего блага. Наш Татарстан – это земля, где в мире и согласии живут представители разных народов и религий. Татарстан по праву входит в число регионов-лидеров России по качеству жизни, экономической стабильности и социальной гармонии. Благодаря активной реализации республиканских программ мы видим, как у нас меняется качество жизни», – отметил он.

В формате открытого диалога обсуждались достижения программы «Наш двор» и планы по дальнейшему благоустройству территорий. Особое внимание уделялось вовлечению жителей в совместные инициативы и развитию культуры добрососедства.

«Благоустройство дворов, улиц, общественных пространств было одним из основных запросов населения. В 2020 году была запущена программа "Наш двор". За пять лет в Лаишевском районе благоустроено 40 дворовых территорий, в этом году – еще 8, это коснулось более 6 тыс. жителей. В 2026 году в программу будет включен двор в деревне Дятлово. Также капитальный ремонт прошел в 40 многоквартирных домах района», – поделился итогами программы глава района.

Торжественным моментом праздника стало вручение благодарностей от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Награды получили самые активные участники программы – неравнодушные жители многоквартирных домов, внесшие значимый вклад в преображение своих дворов.

«Программа "Наш двор" стала настоящей народной инициативой. Важно, что она не просто про асфальт и лавочки, а про людей и их готовность меняться, брать на себя ответственность, заботиться о своем доме и соседях», – подчеркнула Татьяна Ларионова.

Пока взрослые обсуждали благоустройство, молодежь активно участвовала в фиджитал-турнире по баскетболу, пробовала себя в «НЕиграх», получала консультации по грантам и профобучению. На творческих площадках проходили мастер-классы по диджеингу, созданию арт-объектов и плетению браслетов. Для семей с детьми – йога на траве, анимация и подвижные игры.

Завершится фестиваль яркой концертной программой в рамках проекта «Лето в Татарстане». На сцене выступит кавер-группа «ЖИВаGO», а финальной точкой станет вечерняя дискотека под открытым небом.

Программа «Наш двор», запущенная в 2020 году по поручению Рустама Минниханова, за пять лет охватила почти 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тысяч детей. За это время было благоустроено 5 174 двора многоквартирных домов. Программа «Наш двор» не имеет аналогов в других регионах России и стала одним из крупнейших проектов по благоустройству придомовых территорий в стране.