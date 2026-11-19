Фото: соцсети "Вашингтон Кэпиталз"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал высказывание Уэйна Гретцки, который поддержал решение властей Канады не выдавать визы российской молодёжной сборной для участия в МЧМ-2027. Легендарный хоккеист назвал этот шаг «молодцом», заявив, что многие канадцы его поддержат.

«Это политика, что тут поделаешь. У меня объяснений действию Гретцки нет. Мы в России поддерживаем нашего президента Владимира Путина, а они же думают по-другому. Это поступок, не соответствующий званию великого спортсмена. Негодяйский поступок. Но это его личное мнение, и он его придерживается. Не забывайте при этом ещё и о том, где он живёт», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости».

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако правительство Канады заявило, что не пустит российских хоккеистов на МЧМ-2027, который пройдёт в декабре в Альберте.