Негативно повлияет на гимнастику: Глава World Gymnastics об отказе в россиянкам

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Президент Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) Моринари Ватанабэ прокомментировал отказ Нидерландов в выдаче виз российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой для участия в чемпионате мира в Роттердаме.

«Я хотел бы сделать комментарий по визам для российских спортсменов. Конечно, мы хотим, чтобы все спортсмены и делегации участвовали в соревнованиях. Федерация гимнастики России расстроена из-за ситуации с визами, мы были с ними в контакте. Всё это будет нести негативное влияние не только на российскую гимнастику, но и на всех участников турнира, повлияет на всю гимнастику», — приводит слова Ватанабэ ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Роттердаме с 18 октября. Ранее российские гимнастки получили нейтральный статус, однако Нидерланды отказали им во въезде. Это не первый случай, когда принимающая сторона блокирует участие россиян, несмотря на допуск со стороны международной федерации.