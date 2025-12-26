news_header_top
«Негатива нет»: Савелий Коростелев об общении с иностранцами на Кубке мира

Фото: Рамиль Гали, "Татар-Информ"

Российский лыжник и представитель Татарстана Савелий Коростелев в эфире «Матч ТВ» поделился впечатлением от общения с иностранными спортсменами на Кубке мира в Давосе.

«Никакого давления со стороны спортсменов я не наблюдаю. Всё больше и больше ребят, с кем пересекался, общался, пока что никакого негатива нет, думаю, что его не будет», – сказал Коростелев.

Отметим, что Коростелёв примет участие в многодневке «Тур де Ски» — 2026. Соревнования пройдут в Италии с 28 декабря по 4 января.

