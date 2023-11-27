Нефтяные компании РФ предложили две меры, стимулирующие разработку малых месторождений

В России нефтяники предложили ввести налоговые льготы, которые простимулируют разработки мелких месторождений. Среди таких мер: переход на налог на дополнительный доход (НДД) участкам недр, начальные запасы которых от 5 и меньше млн тонн, а также убрать ограничения по «исторической» степени выработанности. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на презентацию Ассоциации «АссоНефть».

В презентации уточняется, что нефтяники посчитали эффективность разработки 22 месторождений, находящихся в Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, в Томской и Саратовской областях. Предложения сформулировали с учетом прогнозов МЭР.

В нефтяных компаниях отметили, что сейчас из-за налогов эффективность разработки участков падает и, как следствие, меньше денег поступает в бюджет. Если же нефтяники смогут реализовать пилотные проекты, то добыча за год в среднем вырастет. По их прогнозам, в таком случае доходы бюджета могут составить больше 200 млрд рублей.

Однако, как считают эксперты, такие предложения нефтяников одобрят лишь в случае отсутствия выпадающих доходов.