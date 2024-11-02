Из средневековья в мир будущего: в музее Елабуги открылась экспозиция «Нефтяные истории»

Музей примечателен не только реальными экспонатами, но и цифровыми решениями. Здесь можно

попросить нейросеть сгенерировать собственный портрет в образах профессий Компании. Новый музейный зал торжественно открыли при участии руководства города и представителей «Татнефти», ветеранов отрасли, активной молодежи. Благодаря Компании в ближайшее время в еще пяти городах нефтяного края появятся подобные залы.

Гендиректор ЕГМЗ Гульзада Руденко поблагодарила «Татнефть» за поддержку в реализации проекта. За короткий срок (начиная с лета) команде музея удалось воплотить задумку в жизнь: от эскизов до программного обеспечения.

Начальник НГДУ «Прикамнефть» Игорь Михайлов подчеркнул, что о таком музее елабужские нефтяники мечтали давно.

«Работники нефтяной отрасли, в том числе сотрудники НГДУ «Прикамнефть», создавали историю города, республики, страны. Пласт, который мы подняли, дорогого стоит. Это нужно показывать детям, рабочей молодежи, чтобы славная история хранилась и приумножалась в веках», — отметил он.

В зале «Нефтяные истории» — более ста экспонатов: удивительных, уникальных, показывающих в деталях историю развития нефтяной промышленности в Елабужском крае от Средневековья до наших дней, рассказывающих о событиях и судьбах, связанных с нефтяным производством. В первом тематическом разделе представлены бамбуковые и тростниковые трубы. С их помощью добывали нефть в древнем Китае. Уже в то время нефть использовали для лечения, мумифицирования. Один из интереснейших экспонатов — знаменитая бочку для перевозки керосина Товарищества нефтяного производства братьев Нобель. По словам автора экспозиции Екатерины Кашаповой, этот редкий антикварный предмет объемом 159 литров (баррель) есть только в елабужском музее.

В экспозиции можно увидеть макет деревянной вышки для добычи нефти начала XX века, коллекцию масляных и керосиновых ламп, антикварные предметы из автомобильной отрасли, муляж заправочного автомата, подвижный макет станка-нефтекачалки, геологоразрез. В разделе «Азбука нефти» демонстрируются вещи, в производстве которых использована нефть. Среди экспонатов — не только бензин, резина и моторное масло, но и поролоновая губка, духи, зубная паста и щетка, подгузники, шоколад, цветы.

В день открытия первые посетители с восторгом бродили по залу «Нефтяные истории», интерактивные решения которого поражают даже самого искушенного любителя музеев. На стене можно снять черную трубку телефона и послушать аудиогида, а параллельно — заглянув в «недра» раздела через небольшое окно — посмотреть микрофильм с историей. Внимание посетителей привлекли и зоны, где можно увидеть и услышать, как образуется нефть в недрах земли. А открытием для всех стала электронная примерочная, в которой благодаря современным музейным мультимедийным технологиям каждый может «надеть» костюм нефтяника, буровика, работника заправки, геологоразведчика.

«Прошло уже восемь десятков лет, когда впервые на Прикамскую землю ступила нога нефтяника. Нефтяники написали большую страницу в летописи города, и она достойна того, чтобы ее увековечить. Нужно передать это нашим потомкам, чтобы они знали, с чего все начиналось», — убежден ветеран Компании Федор Долинин.

По задумке авторов проекта, зал «Нефтяные истории» станет центром встреч нескольких поколений, поможет показать вклад нефтяников в жизнь региона, привлечь в отрасль молодые кадры.

Фото: пресс-служба «Татнефти»