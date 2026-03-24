Нефтяное ралли и бюджет России: как рост цен принес сверхдоходы и снизил риск секвестра

Владимир Путин провел совещание, посвященное реакции России на ситуацию на мировом нефтяном рынке. В нем приняли участие профильные министры и вице-премьеры, включая Александра Новака, представившего доклад о положении в энергетике. О чем говорили на совещании и почему повезло российскому бюджету – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Владимир Путин провел совещание, посвященное реакции России на ситуацию на мировом нефтяном рынке

Фото: kremlin.ru

Влияние календаря

В первую очередь Владимир Путин обратил внимание на отрицательную динамику основных макропоказателей. В январе текущего года валовой внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад. Промышленное производство снизилось на 0,8%.

Путин сначала смягчил этот негатив, объяснив его влиянием так называемого календарного фактора (в январе 2026 года было 15 рабочих дней, а в январе 2025-го – 17). Однако после констатации этого факта президент призвал не успокаиваться – необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Важным условием для этого он назвал сбалансированность всей макроэкономической системы, постоянный мониторинг и управление такими параметрами, как рост денежной массы, динамика кредитования и, конечно, состояние бюджетной системы, где ключевым остается обеспечение долгосрочной устойчивости.

Рост цен на нефть

Центральной темой совещания стала ситуация на мировых энергетических рынках, вызванная обострением конфликта на Ближнем Востоке. После начала операции США против Ирана «Эпическая ярость» в конце февраля 2026 года мировые цены на нефть продемонстрировали резкий рост, в пике достигнув уровней, которых рынок не видел последние несколько лет. Котировки поднялись с примерно $72 за баррель (до начала ударов 28 февраля) до $113–119 в первой половине марта. Таким образом, рост составил около 60% менее чем за месяц.

Фото: kremlin.ru

Причиной скачка стали ответные действия Ирана – перекрытие Ормузского пролива, ключевой транспортной артерии, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти и 30% сжиженного природного газа. Из-за нехватки мощностей для хранения в условиях блокады Ирак и другие страны региона были вынуждены сократить добычу на 6–7 млн баррелей в сутки. Сам военный конфликт, в который втянута значительная часть Ближнего Востока, также заложил в цены дополнительные риски.

Пока окончания конфликта не видно, поэтому цены остаются на высоком уровне. Аналитики JPMorgan допускают рост до $120–150 в случае его затягивания.

Выгода для России

Владимир Путин обратил внимание на выгоды для российского бюджета: резкий рост цен на нефть привел к существенному увеличению доходов.

По оценкам экспертов, бюджет получает до $150 млн дополнительных доходов ежедневно, а суммарная сверхприбыль к концу марта 2026 года может составить от $3,3 млрд до $4,9 млрд. Это очень хорошие деньги.

Ожидается, что нефтегазовые доходы в апреле вырастут на 70% по сравнению с мартом.

Фото: kremlin.ru

Спасение бюджета

Напомним, что в России действует так называемое бюджетное правило. Существует «цена отсечения» – уровень цен на нефть, выше которого излишки направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В федеральный бюджет на 2026 год была заложена цена отсечения в $59 за баррель (5 440 рублей). В марте расчетная цена российской нефти достигла 6 105 рублей за баррель, что на 82% выше уровня конца февраля. Таким образом, рублевая налоговая цена превысила бюджетный ориентир на 40%, и этот излишек был направлен в ФНБ.

В условиях «особого периода» в экономике (связанного с СВО) часть этих средств практически сразу изымается из фонда для покрытия дефицита бюджета, возникшего в начале года из-за снижения ВВП на 2,1%. Говоря простым языком, «шальные» деньги в ФНБ не задерживаются (в отличие от прошлых лет), а оперативно используются.

Таким образом, мартовский скачок цен фактически поддержал бюджет, позволив одновременно финансировать и социальную сферу, и военно-промышленный комплекс. Аналогичная ситуация может сохраниться и в апреле 2026 года, а также в последующие месяцы.

Это связано с тем, что мировые рынки не сразу восстановятся после боевых действий на Ближнем Востоке. Возврат к докризисным уровням добычи в странах Персидского залива может занять от нескольких недель до месяцев из-за сложности перезапуска законсервированных скважин и возвращения персонала и оборудования. Восстановление поврежденной инфраструктуры (например, иранского хаба на острове Харг или НПЗ в Кувейте) может затянуться на месяцы, а газовых объектов Катара – на 3–5 лет. Все это будет поддерживать высокие цены на нефть, а значит – доходы российского бюджета.

Фото: kremlin.ru

Секвестра не будет?

На фоне роста нефтяных сверхдоходов возможный секвестр (оптимизация) бюджетных расходов на 2026 год может оказаться под вопросом.

Ранее инициатором секвестра выступил Минфин РФ во главе с Антоном Силуановым. Ведомство настаивает на возвращении к «бюджетной дисциплине» и удержании дефицита в пределах 1–1,5% ВВП. Обсуждается «фронтальное» сокращение незащищенных статей расходов на 10%, что может высвободить около 450–500 млрд рублей. При этом социальные обязательства и оборонный заказ останутся нетронутыми.

По предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета за январь – февраль 2026 года составил 3,449 трлн рублей, или около 1,5% ВВП.

Если высокая ценовая конъюнктура сохранится еще несколько месяцев, необходимость в секвестре может отпасть.

Фото: kremlin.ru

Взвешенное использование сверхдоходов

Путин призвал взвешенно расходовать сверхдоходы. Правительству поручено принять решения по использованию конъюнктурных доходов с учетом долгосрочной сбалансированности бюджета.

Кроме того, президент призвал нефтегазовые компании (а они тоже получают выгоду от роста цен на нефть) направить дополнительные «сверхдоходы» на погашение задолженностей перед российскими банками для снижения долговой нагрузки, назвав это зрелым решением. Массовый возврат кредитов высвобождает ликвидность в банковской системе, что важно для кредитования других отраслей, не имеющих «нефтяной подпитки».

Ожидается, что к середине 2026 года за счет «мартовского ценового ралли» долговая нагрузка нефтегазового сектора снизится на 15–20%, что повысит устойчивость финансовой системы к возможным будущим падениям цен на сырье.