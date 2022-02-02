«Нефтянику» дали победу без игры

Высшая хоккейная лига присудила поражения «Ермаку» из Ангарска, в том числе и в матче против «Нефтяника», запланированном на 4 февраля в Альметьевске. Сибиряки наказаны за невозможность провести игры из-за коронавируса в команде.

В официальном заявлении лиги говорится об отмене встреч «Ермака» с «Торосом» из Нефтекамска, «Молотом» из Перми, «Ижсталью» из Ижевска и «Нефтяником» из Альметьевска.

«Засчитать команде „Ермак“ в данных матчах технические поражения без начисления очков», — также сказано в заявлении. Оппонентам ангарского клуба при этом засчитаны технические победы и начислено по 2 очка.

Таким образом, альметьевцы теперь имеют в своем активе 53 очка после 46 матчей и 14-е место в турнирной таблице ВХЛ. Сегодня «Нефтяник» примет дома красноярский «Сокол».