Нефтяники Татарстана очистили прибрежные зоны

В Международный день эколога работники Российской инновационной топливно-энергетической компании (ООО «РИТЭК», научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ») приняли участие в акции «Чистые берега», проводимой «ЛУКОЙЛом» совместно с Российским экологическим обществом.

Субботники под флагом предприятия прошли в Волгоградской и Самарской области, Республике Татарстан и Ханты-Мансийском автономном округе.

Вместе с активистами и местными жителями ритэковцы очистили от бытового мусора и сухостоя береговые линии рек, озер, водоемов.

Сотрудники ТПП «ТатРИТЭКнефть» провели очистку береговой линии реки Малая Сульча.

Зеленый десант работников предприятия привел в порядок береговую линию Нижнекамского водохранилища (река Кама).

Забота об экологии, сохранение чистоты окружающей среды, лесовосстановление, повышение экологической культуры – приоритетные направления деятельности РИТЭКа.

В каждом регионе присутствия предприятия реализуются программы по очищению воздуха, рекультивации, озеленению и многие другие.

Ежегодно сотрудники РИТЭКа проводят субботники и облагораживают социально значимые объекты инфраструктуры: аллеи, парки, скверы, центральные площади. Только за прошедший год предприятие высадило более 40 тыс. деревьев и кустарников, в реки и озера было выпущено более 400 тыс. мальков стерляди, сазана, пеляди и муксуна.

Работа по сохранению и умножению природного богатства будет продолжена.