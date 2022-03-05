«Нефтяник» завершил сезон

Уступив сегодня на своем льду петербургскому клубу «СКА-Нева» со счетом 2:4, альметьевский «Нефтяник» проиграл в серии плей-офф 2–4 и завершил сезон.

Нынешний сезон для альметьевцев не сложился с самого начала. Были только отдельные успешные периоды, но сам факт, что одна из сильнейших команд ВХЛ не без труда пробилась в плей-офф, куда вышла с 15-го места, говорит о многом.

При счете в серии до четырех побед 2–3 альметьевцам сегодня отступать было некуда. И хозяева вполне прилично провели первый период, перебросав гостей, счет бросков в створ ворот 15–13. Но забили именно питерцы, сделал это дальним броском Альберт Конозов, 0:1.

Вскоре после начала второй трети матча армейцы удвоили свое преимущество — нелогичный бросок Кирилла Марченко с нулевого угла, 0:2. Все попытки хозяев выровнять игру успехом не увенчались. Счет бросков в створ ворот был красноречив, 11–13.

В заключительной десятиминутке альметьевцы встрепенулись. В тот момент, когда гости остались втроем против пятерых хозяев, Максим Рыжков сократил разрыв в счете, замкнув передачу на дальнюю штангу, 1:2. А еще через полторы минуты хорошим кистевым броском в ближний угол Антон Лазарев восстановил статус-кво, 2:2. Но всего через две с половиной минуты гости вновь вышли вперед после слаломного прохода на пятачок Павла Кукштеля, 2:3. Тот же Кукштель откликнувшись на передачу из-за ворот на пятачок, сделал счет 2:4. Как ни старались спасти игру альметьевцы, но это им не удалось.

Счет в серии до четырех побед стал 2–4. «СКА-Нева» вышла в одну четвертую финала, «Нефтяник» сезон закончил.

«Нефтяник» (Альметьевск) — СКА-Нева (Санкт-Петербург) — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2).

Шайбы забросили: Рыжков (43), Лазарев (45) — Конозов (13), Марченко (25), Кукштель (47, 52).

Штраф: 8–8.