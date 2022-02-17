«Нефтяник» завершил регулярный чемпионат на 15-м месте

Сегодня в чемпионате ВХЛ завершился регулярный сезон. Альметьевский «Нефтяник» играл в Воронеже с «Бураном» и победил в овертайме со счетом 3:2, ведя в счете 2:0 в конце основного времени. Два гола гости забили в большинстве.

Последний выезд в регулярке альметьевцы провалили, проиграв три матча кряду. И сегодня в случае неудачи в Воронеже «Нефтяник» мог остаться на 16-м месте, последнем для участников плей-офф.

В первом периоде гости быстро захватили инициативу в свои руки. Но забить им удалось только в конце двадцатиминутки. Альметьевцы реализовали свое второе большинство усилиями Дениса Цуканова, аккуратно подправившего полет шайбы, 0:1.

В середине второго периода после перехвата Максим Кориневский преуспел на добивании, удвоив преимущество «Нефтяника», 0:2. Но в третьем периоде воронежцы приложили максимум усилий, чтобы отыграться. Что им и удалось. В конце основного времени за четыре минуты хозяева восстановили статус-кво. Сначала Данил Марков точно бросил с разворота, 1:2. А затем хороший кистевой бросок удался Ивану Лисину, 2:2.

В овертайме роковым для «Бурана» стало удаление, реализованное альметьевцами. Победную шайбу кистевым броском в ближнюю девятку забросил Игорь Полыгалов.

«Буран» (Воронеж) - «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Шайбы забросили: Макаров (52), Лисин (56) — Цуканов (18), Кориневский (32), Полыгалов (64). Штраф: 8-6.

После 52 матчей в активе альметьевцев стало 57 очков. В первом раунде Кубка Петрова «Нефтяник» сыграет с питерским СКА-Нева.