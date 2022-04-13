«Нефтяник» взял реванш у «Лады» в товарищеском матче

В сегодняшнем, втором товарищеском матче между «Ладой» и «Нефтяником» в Тольятти гости победили со счетом 4:3, уступая в первом периоде 0:3. Об этом сообщает пресс-служба альметьевцев.

Вчера альметьевцы проиграли в Тольятти (1:5). Едва не проиграли они и сегодня — 3:0 в середине первого периода. Лишь в большинстве гости впервые забили. В начале третьего игрового отрезка в ворота гостей был назначен буллит, но бросок не получился, счет остался прежним. А затем альметьевцы закинули три шайбы подряд, одержав волевую победу.

«Лада» (Тольятти) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:4 (3:1, 0:1, 0:2).

Шайбы забросили: Бобылев (10), 2:0 Якутов (14), Чабан (15) — Цуканов (17), Галимзянов (43), Фаткуллин (55), Кориневский (57).

Штраф: 16–8.

«Нефтяник»: Минегалиев (20.00 — Косицких); Фаткуллин — Сумин, Ляпустин — Рыжков — Болтанов; Ляхов — Цуканов, Галеев — Назмутдинов — Валеев; Мулюков — Гарайшин, Кориневский — Кувардин — Галимзянов; Ионов — Онишко, Галиев — Курков — Фадеев, Шакиров, Шолгин.