«Нефтяник» разгромил «Барс», забив четыре из шести шайб в большинстве

Сегодня в рамках чемпионата ВХЛ в Альметьевске прошел второй этап республиканского мини-дерби. «Нефтяник» обыграл казанский «Барс» со счетом 6:1, взяв реванш за поражение в Казани в первом круге (1:5). Четырежды альметьевцы забили в большинстве.

Почти сразу ситуация на льду накалилась. Так, уже на третьей минуте вспыхнула серьезная драка защитников, по итогом которой капитан «Нефтяника» Александр Сорокин получил матч-штраф, удаление до конца встречи, в сумме 27 минут, а казанец Ринат Валиев отправился на скамейку на четыре минуты. Затем команды обменялись голами: сначала свой выход один на один в меньшинстве четко исполнил капитан «Барса» Максим Пестушко, 0:1. А через 38 секунд броском с отрицательного угла гол забил Денис Шураков, 1:1. В середине периода хозяев мог вывести вперед Данил Воеводин, вышедший один на один, но он проиграл дуэль вратарю гостей Илье Голубеву. Еще раз изменился счет на последней минуте первого периода: Воеводин все-таки сумел обыграть голкипера соперника, 2:1.

Едва начался второй период, прошло 33 секунды, как счет стал 3:1. Это Максим Салахов не промахнулся с убойной позиции прямо напротив ворот. Так «Нефтяник» реализовал большинство, а затем увеличил отрыв в равных составах, когда в дальний угол попал Антон Лазарев, 4:1. Голубев уступил свое место в воротах «Барса» Артуру Ахтямову, но и это не помогло, альметьевцы в третий раз за вечер реализовали большинство, на добивании отличился Айдар Назмутдинов, забивший впервые в сезоне, 5:1.

В третьем периоде хозяева продолжили наказывать казанцев за удаления, в четвертый раз использовав численное преимущество. Тимур Фаткуллин точно бросил от синей линии, 6:1. Крупная победа «Нефтяника».

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Барс» (Казань) — 6:1 (2:1, 3:0, 1:0). Шайбы забросили Шураков (4), Воеводин (20), Салахов (21), Лазарев (27), Назмутдинов (35), Фаткуллин (53) — Пестушко (4). Штраф: 37-20.

После 27 туров в активе альметьевцев стало 31 очко, 15-е место. У казанцев осталось 33 очка, 13-е место. В следующем туре, 2 декабря, «Нефтяник» примет на своем льду тольяттинскую «Ладу», а «Барс» сыграет в Нефтекамске с «Торосом».