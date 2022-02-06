«Нефтяник» вырвал дома победу у «Металлурга»

В последнем домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» победил в овертайме новокузнецкий «Металлург» со счетом 3:2, забросив все три шайбы в большинстве. Отметим дубль защитника хозяев Степана Захарчука.

Альметьевцы продолжаю разочаровывать своих поклонников, одна победа в последних пяти матчах, не считая технической победы над «Ермаком». А сегодня соперником «Нефтяника», идущим на 16-м месте, в последнем домашнем матче регулярного чемпионата стал один из лидеров турнира, новокузнецкий «Металлург», третье место.

В первом периоде при внешнем игровом перевесе хозяев гости свое первое же большинство. Валерий Поляков хладнокровно подставил клюшку на пятачке, 0:1. Впоследствии альметьевцы 20 секунд играли впятером против троих новокузнечан, не сумели воспользоваться столь большим численным перевесом. А счет бросков в створ ворот красноречив, 18-5.

Во втором периоде «Нефтяник» бросился отыгрываться и пропустил образцовую контратаку, которую мастерски завершил Александр Шевченко, 0:2. И только в середине периода хозяева смогли отквитать одну шайбу. Богатырским щелчком от бортика забил Степан Захарчук, 1:2. Статистика бросков в створ ворот вновь за хозяевами, 15-9.

В третьем периоде хозяева приложили массу усилий, чтобы спасти игру. И за четыре минуты до конца основного времени еще один мощнейший щелчок Захарчука в большинстве позволил альметьевцам уйти от поражения, 2:2.

В овертайме все решило удаление у гостей, которое «Нефтяник» реализовал, сделал это неожиданным броском в касание в ближнюю девятку Максим Рыжков, 3:2. Трудовая победа альметьевцев.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). Шайбы забросили: Захарчук (31, 57), Рыжков (64) — Поляков (6), Шевченко (28). Штраф: 6-12.

После 48 матчей в активе альметьевцев стало 55 очков, 14-е место. В следующем туре 11 февраля в Туле «Нефтяник» сыграет с АКМ.