«Нефтяник» всухую проиграл «Соколу», пропустив в большинстве

Сегодня альметьевский «Нефтяник» уступил в Красноярске «Соколу» со счетом 0:2. Команда по-прежнему играет очень нестабильно, чередуя поражения и победы.

Так, в прошлом туре альметьевцы победили в Ангарске «Ермак» (3:2), однако сегодня в первом же периоде пропустили в большинстве. Потеря шайбы в средней зоне, выход один на один Артура Гиздатуллина — 1:0. Вскоре «Нефтяник» больше минуты играл впятером против тройки красноярцев, но не реализовал столь большое численное преимущество. В концовке периода игрок хозяев за грубый прием получил пятиминутный штраф, но и эта возможность не была использована альметьевцами.

Во втором периоде обе команды вновь упустили свое большинство. «Нефтяник» в конце периода получил право на штрафной бросок за нарушение против убежавшего один на один Ивана Николишина. Этот буллит также не привел к голу.

В третьем периоде все усилия альметьевцев спасти игру оказались безуспешными. Более того, хозяева усилиями Константина Майорова удвоили свое преимущество, 2:0. Замена вратаря и последний штурм в формате «шесть на четыре» не помогли альметьевцам уйти от поражения.

«Сокол» (Красноярск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Гиздатуллин (10), Майоров (58). На 38-й минуте Николишин («Нефтяник») не реализовал буллит. Штраф: 17-10.

После восьми матчей в активе альметьевцев осталось 7 очков, десятое место. В следующем туре 27 сентября дома «Нефтяник» примет «Югру» (Ханты-Мансийск).