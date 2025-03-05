«Нефтяник» встретится с «Юнисоном-Москвой» во второй раз в истории

Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» на выезде сыграет с «Юнисоном-Москвой» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча состоится в 18:30 по мск.

Альметьевцы по итогам 59 матчей занимают 21-е место в таблице ВХЛ. В последней игре «Нефтяник» обыграл «СКА-Неву» (4:3 ОТ) на своем льду.

«Юнисон-Москва» же после 59 игр располагается на последней строчке первенства. В последней игре столичная команда проиграла «Челнам» (1:2) в гостях. Отметим, что история противостояния альметьевцев и «Юнисона-Москвы» насчитывает лишь один матч, который был сыгран в сентябре минувшего года. Тогда победу забрали москвичи с крупным счетом 4:1.

Отметим, что у «Нефтяника» сейчас четырехматчевая победная серия. В ходе нее альметьевцы обыграли «Зауралье» (4:3), «Омские Крылья» (3:2 Б), «Динамо СПб» (4:3 Б) и «СКА-Неву». В последний раз команда Артема Анисимова проигрывала 21 февраля «Югре» (2:7).