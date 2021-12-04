«Нефтяник» вновь обыграл ЦСК ВВС

В очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» второй раз в сезоне обыграл самарский ЦСК ВВС со счетом 8:2, решив судьбу встречи во втором периоде пятью заброшенными шайбами.

Самарцы в этом сезоне редко покидают последнее место в турнирной таблице чемпионата ВХЛ, клуб переживает непростые времена, испытывая большие проблемы с финансированием. Но в каждом матче молодые «летчики» отчаянно сражаются с любым соперником. Однако сегодня альметьевцы второй раз в сезоне обыграли самарцев.

В первом периоде уже через три минуты шайба влетела в ворота гостей — Игорь Полыгалов хорошо пробил в касание со средней дистанции, 1:0. Но в середине периода у гостей появился отличный шанс отквитать пропущенную шайбу — 105 секунд волжане играли впятером против троих альметьевцев. И гости не упустили столь шикарный шанс, на добивании отличился воспитанник «Нефтяника» Артем Онишко, 1:1. Но всего через минуту хозяева вновь вышли вперед, отличный выход слева Раделя Фазлеева, точный бросок в ближний угол — 2:1. Однако гости в концовке периода восстановили статус-кво, Павел Жирнов накоротке переиграл вратаря хозяев Рафаэля Хакимова, 2:2. Все логично, броски в створ ворот 4-4.

Во втором периоде раздосадованные хозяева решили судьбу матча, очень быстро вышли вперед. Сначала Денис Цуканов вовремя подставил клюшку на пятачке под прострел, 3:2, хозяева реализовали большинство. А через 52 секунды альметьевцы забили уже в равных составах, когда на добивании отличился Денис Ляпустин, 4:2. Наконец в меньшинстве убежал один на один тот же Ляпустин и его заваливают. Буллит красиво исполнил Денис Шураков, 5:2. Потом в большинстве отличился Максим Салахов на добивании, 6:2. А в равных составах эффектным кистевым броском в касание Полыгалов оформил свой дубль, 7:2.

В третьем периоде игра предсказуемо успокоилась. Но очередное большинство хозяева все же использовали, когда на чужой пятачок резко ворвался Владимир Пешехонов, 8:2.

«Нефтяник» (Альметьевск) — ЦСК ВВС (Самара) — 8:2 (2:2, 5:0, 1:0). Шайбы забросили: Полыгалов (4, 36), Фазлеев (11), Цуканов (25), Ляпустин (26), Шураков (33- буллит), Салахов (34), Пешехонов (55) — Онишко (10), Жирнов (19). Штраф: 10-12.

После 29 матчей в активе альметьевцев 35 очков, 13-е место. В следующем туре 6 декабря дома «Нефтяник» примет пензенский «Дизель».