В шаге от вылета из плей-офф: «Нефтяник» уступил СКА-Нева со счетом 1:2

В пятом матче 1/8 финала Кубка Петрова в Санкт-Петербурге альметьевский «Нефтяник» уступил СКА-Нева со счетом 1:2, забив первым. Питерцы смогли сделать шаг к выходу в четвертьфинал — счет в серии был 2-2.

В первом периоде никто не хотел уступать, равная борьба с равными шансами. Опасные моменты возникали то у одних, то у других ворот. Но свой шанс использовали альметьевцы. В конце периода Данил Гизатуллин убежал один на один и четким кистевым броском послал шайбу в сетку ворот армейцев, 0:1.

Во втором периоде характер игры не поменялся. Очень активный хоккей с обеих сторон. Теперь уже питерцы реализовали свой шанс, причем в меньшинстве, когда Альберт Конозов забил «по-бобровски», из-за ворот, 1:1.

В середине третьего периода в большинстве армейцы вышли вперед, здорово с кистей попал в дальнюю девятку Даниил Огирчук, 2:1. Все попытки гостей спасти матч успехом не увенчались.

СКА-Нева (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Шайбы забросили: Конозов (35), Огирчук (53) — Гизатуллин (19). Штраф: 8-4.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2. Следующий матч состоится в Альметьевске 5 марта.