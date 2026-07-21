«Нефтяник» в результате обмена с «Ак Барсом» пополнили четыре хоккеиста

Фото: irbis.ak-bars.ru

Пресс-служба казанского «Ак Барса» официально объявила о совершении обменной сделки с альметьевским «Нефтяником». По итогам соглашения состав команды из Альметьевска усилился сразу четырьмя игроками.

В систему «Нефтяника» перешли защитники Семен Бурков и Данис Зарипов, а также нападающие Иван Бокарев и Даниил Мартьянов.

Все новобранцы — молодые воспитанники системы «Ак Барса». 19-летний Бурков минувший сезон провел в «Спутнике» и «Ирбисе», где в 24 матчах отдал одну голевую передачу. Его ровесник Зарипов, игравший в тех же клубах, отметился 9 очками (3 гола + 6 передач) в 14 встречах.

Еще один 19-летний хоккеист, Бокарев, в 42 матчах за «Ирбис» набрал 9 очков по системе «гол+пас» (4+5). Самому молодому в этой четверке — 17-летнему Мартьянову — пока предстоит дебютировать на взрослом уровне: ранее он выступал исключительно за юношеские команды «Ак Барса». Теперь все четверо будут защищать цвета «Нефтяника».