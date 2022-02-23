«Нефтяник» снова проиграл «СКА-Неве», счет в серии — 0-2

И во втором матче 1/8 финала Кубка Петрова «Нефтяник» проиграл в Санкт-Петербурге СКА-Неве, на этот раз со счетом 1:3. Вчера же альметьевцы провели очень приличный поединок, но уступили сопернику одну шайбу (2:3).

Сегодня уже на второй минуте шайба влетела в ворота «Нефтяника»: Кирилл Кирсанов с острого угла попал точно в дальний угол. Явно ошибся голкипер гостей Рафаэль Хакимов, 1:0. А вот статистика бросков в створ ворот, 9-16, в пользу гостей.

Во втором периоде три подряд удаления в составе «Нефтяника» изрядно помешали гостям переломить ход встречи. Питерцы тем временем в равных составах удвоили свое преимущество, когда Илья Иванцов преуспел на добивании, 2:0. Да и в целом период прошел с преимуществом армейцев.

И только в начале третьего периода гости сумели отквитать первую шайбу. На добивании отличился Игорь Полыгалов, 2:1. Но перелома в игре не произошло. За пять минут до конца СКА-Неве удалась лихая контратака, выход «два в один». Четкий кистевой бросок Альберта Конозова — 3:1. В концовке в формате «шесть на четыре» альметьевцы бросились на последний штурм, но питерцы удержали свое преимущество.

СКА-Нева (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Шайбы забросили Кирсанов (2), Иванцов (30), Конозов (55) — Полыгалов (45). Штраф: 6-10.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0. 26-27 февраля команды сыграют в Альметьевске.