«Нефтяник» сыграет с «Дизелем» в ничего не решающем матче

Фото: пресс-служба ХК «Нефтяник»

Сегодня альметьевский «Нефтяник» проведет предпоследний матч регулярного чемпионата и всего сезона для себя.

Накануне после игр ближайших конкурентов стало известно, что команда Артема Анисимова утратила все теоретические шансы на попадание в плей-офф. Таким образом, у Кубка Петрова будет новый обладатель.

Соперником альметьевцев будет пензенский «Дизель», который после 62 проведенных встреч занимает 20-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 69 набранных очков. В последнем матче пензенцы на своем льду разгромили ХК «Челны» 5:0.

«Нефтяник» в последнем туре на выезде по итогам овертайма оказался сильнее ЦСК ВВС. Основное время завершилось вничью со счетом 2:2. Клуб занимает сейчас 23-е место. На заветное 16-е место он не сможет попасть с учетом дополнительных показателей.

Сегодняшняя игра назначена на 17:00 по московскому времени.