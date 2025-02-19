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На главную ТИ-Спорт 19 февраля 2025 12:15

«Нефтяник» сыграет против «Рубина» в матче чемпионата ВХЛ

«Нефтяник» сыграет против «Рубина» в матче чемпионата ВХЛ
Фото: ahc-neftyanik.ru

«Нефтяник» сегодня сразится против «Рубина» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Начало встречи по московскому времени запланировано на 17:00.

Альметьевский клуб продолжает отчаянную борьбу за попадание в зону плей-офф. На данный момент «Нефтяник» отстает от 16-го места («Дизель») на восемь очков. Альметьевцы в последних трех матчах чемпионата выходили победителями три раза.

«Рубин» после 55 матчей с 78 очками занимает третье место в турнирной таблице. К этому часу тюменцы идут с двухматчевой победной серией.

#ХК нефтяник #ВХЛ #хоккей
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