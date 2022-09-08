«Нефтяник» стартовал в сезоне с победы над «Южным Уралом»

В первом туре регулярного чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» на своем льду обыграл «Южный Урал» из Орска со счетом 3:1, забив в каждом периоде по шайбе.

Альметьевцы очень уверенно провели первый период, но забить сумели только однажды — в середине двадцатиминутки отличился Ислам Хасанов. Но и уральцы старались не отставать. Гости тоже предпочитали больше атаковать, чем защищаться, о чем явственно свидетельствует счет бросков в створ ворот, 13–14.

Во втором периоде не прошло и полутора минут, как на табло загорелось 1:1 — без помех попал со средней дистанции Александр Борисенков. Но очень быстро хозяева вновь вышли вперед после подставления Михаила Фадеева, 2:1.

В середине третьего периода Станислав Альшевский в касание замкнул идеальную передачу на пятачке, 3:1. Уверенная победа «Нефтяника».

Через два дня, 10 сентября, «Нефтяник» сыграет дома с челябинским «Челметом».

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Южный Урал» (Орск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Шайбы забросили: Хасанов (9), Фадеев (27), С. Альшевский (48) — Борисенков (22).

Штраф: 6–6.