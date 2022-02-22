«Нефтяник» стартовал в плей-офф с поражения

В первом матче Кубка Петрова в Санкт-Петербурге альметьевский «Нефтяник» проиграл СКА-Неве со счетом 2:3, дважды ведя в счете.

Стартовав в 1/8 финала плей-офф с 15-го места, альметьевцы получили в соперники вторую команду регулярного чемпионата — питерскую СКА-Неву. Шансы альметьевцев на проход в следующую стадию минимальны, но в плей-офф все начинается с чистого листа.

В первом периоде именно гости доминировали на льду, помогло им и удаление в составе хозяев. Вполне логично, что именно альметьевцы первыми добились успеха. Причем в меньшинстве, когда в ходе контратаки Артур Болтанов бросил и от Раделя Фазлеева шайба рикошетом попала точно в девятку, 0:1. Любопытно, что и питерцы забили в меньшинстве, воспользовавшись причудливым отскоком шайбы, 1:1.

Всего через 33 секунды после начала второго периода вторая шайба влетела в ворота хозяев — Игорь Полыгалов ловко пробил с лету, 1:2. И вновь в концовке периода питерцы восстановили равновесие. Павел Калтыгин в касание на пятачке замкнул передачу из-за ворот, 2:2.

Впервые в матче питерцы вышли вперед только в середине третьего периода, когда с пятачка не промахнулся Даниил Огирчук, 3:2. Как ни пытались в оставшееся время гости спасти матч, сделать это им не удалось.

СКА-Нева (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Шайбы забросили Грошев (18), Калтыгин (37), Огирчук (50) — Фазлеев (11), Полыгалов (21). Штраф: 6-6.

Завтра соперники вновь сыграют в Санкт-Петербурге.