«Нефтяник» сразится с «Молотом» в гостях в рамках регулярки ВХЛ

Фото: пресс-служба ХК "Нефтяник"

Сегодня альметьевский «Нефтяник» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ в гостях сыграет с пермским «Молотом». Этот матч важен для гостей, которые стремятся закрепиться в тройке лидеров турнирной таблицы. «Молот» занимает 11-ю строчку, имея в активе 62 очка после 49 матчей, но подходит к игре в отличной форме, одержав пять побед подряд, включая последнюю домашнюю игру против ЦСК ВВС со счетом 4:2.

«Нефтяник» находится на третьем месте с 75 очками, уступая лишь «Металлургу» и «Югре», и показывает впечатляющую стабильность, не проиграв в основное время уже 17 матчей подряд. В последнем туре альметьевцы уступили в буллитах «Торосу» после ничьи 2:2.

Три из четырех последних очных встреч этих команд закончились вничью в основное время.

Начало сегодняшний встречи назначено на 17:00 по московскому времени.