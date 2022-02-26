«Нефтяник» сократил разрыв в серии плей-офф

Сегодня в третьем матче 1\8 финала Кубка Петрова альметьевский «Нефтяник» на своей площадке обыграл со счетом 3:2 питерский СКА-Нева.

После двух поражений в Санкт-Петербурге (2:3, 1:3) альметьевцам отступать было некуда. И сегодня свой шанс они использовали.

В первом периоде гости быстро захватили инициативу в свои руки, не собираясь откладывать выход в следующий этап плей-офф в долгий ящик. Еще и удаление в рядах хозяев этому способствовало. Но довольно скоро хозяева игры выровняли. Тем не менее, в первом периоде голов зрители не увидели, хотя статистика бросков в створ ворот, 11-8, говорит в пользу «Нефтяника».

Во второй трети матча хозяева реализовали первое же удаление в составе питерцев. Марк Янчевский зарядил от синей линии, а Данил Гизатуллин вовремя подправил полет шайбы, 1:0. Но лидировал «Нефтяник» совсем недолго. Уже через три минуты и гости свое большинство реализовали, от борта в дальний угол попал Кирилл Тонков, 1:1. Однако в концовке периода хорошим кистевым броском Игорь Полыгалов вновь вывел альметьевцев вперед, 2:1.

Едва начался третий период, как счет стал 3:1. Это Денис Ляпустин здорово пробил с кистей в дальний угол. В середине периода армейцы сократили разрыв в счете до минимума, отменный дальний бросок удался Алексею Ожгихину, 3:2. Напряжение в матче сразу возросло. В концовке гости сняли вратаря и в формате «шесть на четыре» ринулись на последний штурм. И получили еще одну шайбу в пустые ворота от Максима Салахова.

«Нефтяник» (Альметьевск) — СКА-Нева (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). Шайбы забросили: Гизатуллин (26), Полыгалов (39), Ляпустин (43), Салахов (60) — Тонков (29), Ожгихин (52). Штраф: 8-6.

Счет в серии до четырех побед стал 1-2. Завтра соперники вновь встретятся в Альметьевске.