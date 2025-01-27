«Нефтяник» сегодня сыграет с «Торосом» в ВХЛ

Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» у себя дома встретится с «Торосом» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Матч начнется в 18:30 по мск.

Альметьевцы по итогам 45 матчей расположились на 24-м месте в таблице ВХЛ. В последней игре коллектив Артема Анисимова победил «Ижсталь» (4:1) на своем льду.

Нефтекамцы же после 45 встреч занимают 25-е место в таблице ВХЛ. В прошлой встрече «Торос» обыграл «Челны» (2:0) на выезде. Отметим, что «Нефтяник» уже играл с нефтекамцами в текущем сезоне. В том матче победили альметьевцы (4:5 Б) в гостях.

Отметим, что последний раз «Торос» побеждал «Нефтяник» в октябре прошлого сезона. Всего в ВХЛ коллективы отыграли 31 матч между собой. Альметьевцы победили 17 раз, а нефтекамцы – 14.