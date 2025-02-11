«Нефтяник» сегодня сыграет с «Тамбовом»

Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» сыграет с «Тамбовом» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Матч начнется в 18:30 по мск.

Альметьевцы после 50-ти матчей занимает 25-ое место в таблице ВХЛ. Отметим, что «Нефтяник» отыграл на три встречи меньше, чем тамбовчане. В прошлом матче «быки» уступили АКМ (2:5) на выезде.

«Тамбов» же после 53-ех игр занимает 13-ое место в таблице. В последней игре тамбовчане победили «Челны» (6:2) в гостях.

Отметим, что в текущем сезоне «Нефтяник» уже один раз играл с «Тамбовом». Победу тогда забрали альметьевцы (5:3). Всего же история противостояния этих команд в ВХЛ насчитывает 12 матчей, где у каждого клуба по шесть побед.