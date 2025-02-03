«Нефтяник» сегодня сразится с «Рязанью-ВДВ» на выезде

Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» сыграет с «Рязанью-ВДВ» на выезде в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Матч начнется в 19:00 по мск.

Альметьевцы после 47 матчей занимают 25-е место в таблице лиги. Отметим, что «Нефтяник» отыграл на две встречи меньше, чем рязанцы. В последней игре команда Артема Анисимова победила «Торпедо-Горький» (3:1) в гостях.

«Рязань-ВДВ» же по итогам 49 игр расположилась на седьмом месте в таблице ВХЛ. В прошлом матче рязанцы уступили «Челнам» на своем льду (2:3).

Отметим, что «Рязань-ВДВ» и «Нефтяник» уже играли друг с другом в текущем сезоне один раз. Победу в той встрече одержали рязанцы (2:1 ОТ). Всего же противостояние команд в ВХЛ насчитывает 38 матчей, где 16 побед у «Рязани-ВДВ» и 22 – у «Нефтяника».