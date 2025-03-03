«Нефтяник» сегодня проведет второй матч с командой из Санкт-Петербурга за три дня

Фото: пресс-служба ХК "Нефтяник"

Альметьевский «Нефтяник» сегодня примет на своем льду питерский клуб «СКА-Нева».

Команда Артема Анисимова постепенно выправляет ситуацию и выходит из кризиса, набирая очки в последних матчах. Однако татарстанский клуб по-прежнему идет в нижней части турнирной таблицы. После 58 проведенных матчей альметьевцы располагаются на 23-м месте. В активе «нефтяников» 63 набранных очка. В последний игровой день «Нефтяник» на своем льду по итогам овертайма оказался сильнее другого петербургского клуба – «Динамо-СПб» (4:3 ОТ).

«СКА-Нева» тоже пока находится вне зоны плей-офф, располагаясь на 17-м месте в турнирной таблице. Впрочем, у команды Николая Воеводина есть игра в запасе, так что при удачной игре в Альметьевске питерцы могут уже оказаться в числе соискателей на Кубок Петрова. В последнем туре «СКА-Нева» на выезде обыграл другой татарстанский клуб, ХК «Челны», со счетом 2:1, прервав серию из пяти поражений подряд.

Начало сегодняшней встречи – в 19:00 по московскому времени, на льду ДС «Юбилейный».