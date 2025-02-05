«Нефтяник» разгромно уступил «Химику»

Фото: ahc-neftyanik.ru

«Нефтяник» сегодня в Воскресенске разгромно проиграл «Химику» (1:4) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Гости начали встречу ударно. Уже на четвертой минуте Максим Быков забросил шайбу в ворота соперника, 0:1. Но удержать счет альметьевцы не сумели – под конец первой двадцатиминутки Константин Лукин восстановил ничейный счет, 1:1. С такими цифрами на табло команды и ушли на перерыв.

Во втором периоде уже «Химик» вышел вперед. Отличился Никита Соловьев, 2:1. Но больше шайб этот период не подарил.

В финальном периоде хозяева стали жать соперника, из-за чего в самом начале Егор Чезганов забросил шайбу в правый верхний угол, 3:1. В итоге практически весь третий период прошел под диктовку «Химика». «Нефтяник» иногда выбегал в контратаки, но не мог их реализовать. А к концу игры «быки» убрали вратаря, а воскресенцы подловили соперника – Чезганов отправил шайбу в пустые ворота соперника со своей половины и оформил дубль, 4:1. С таким счетом матч и завершился.

В следующем матче команда Артема Анисимова сыграет с тульским АКМ. Матч состоится 7 февраля в 19:00 по мск.