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На главную ТИ-Спорт 5 февраля 2025 20:47

«Нефтяник» разгромно уступил «Химику»

«Нефтяник» разгромно уступил «Химику»
Фото: ahc-neftyanik.ru

«Нефтяник» сегодня в Воскресенске разгромно проиграл «Химику» (1:4) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Гости начали встречу ударно. Уже на четвертой минуте Максим Быков забросил шайбу в ворота соперника, 0:1. Но удержать счет альметьевцы не сумели – под конец первой двадцатиминутки Константин Лукин восстановил ничейный счет, 1:1. С такими цифрами на табло команды и ушли на перерыв.

Во втором периоде уже «Химик» вышел вперед. Отличился Никита Соловьев, 2:1. Но больше шайб этот период не подарил.

В финальном периоде хозяева стали жать соперника, из-за чего в самом начале Егор Чезганов забросил шайбу в правый верхний угол, 3:1. В итоге практически весь третий период прошел под диктовку «Химика». «Нефтяник» иногда выбегал в контратаки, но не мог их реализовать. А к концу игры «быки» убрали вратаря, а воскресенцы подловили соперника – Чезганов отправил шайбу в пустые ворота соперника со своей половины и оформил дубль, 4:1. С таким счетом матч и завершился.

В следующем матче команда Артема Анисимова сыграет с тульским АКМ. Матч состоится 7 февраля в 19:00 по мск.

#нефтяник #ВХЛ #хоккей
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