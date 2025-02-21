«Нефтяник» разгромно проиграл «Югре» в гостях

Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» крупно уступил «Югре» (2:7) в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ.

В первом периоде хозяева быстро вышли вперед благодаря голу Ильи Авраменко, 1:0. Затем Никита Гончаров быстро упрочил преимущество, 2:0. Альметьевцы все же отыграли один гол, отличился Ислам Хасанов, 2:1. Но Гончаров забросил свою вторую шайбу и вновь увеличил отрыв, 3:1.

Во вторые 20 минут Хасанов вновь отличился и снова сократил отставание до одной шайбы, 3:2. Но потом забросил Александр Угольников, а затем и Иван Козлов, 5:2. Под самый конец периода забросил Александр Кирпичников, 6:2.

Наконец, точку в этом матче поставил Кирилл Спиценко, в третьем периоде установивший финальный счет 7:2.

В следующем матче «Нефтяник» сыграет с «Зауральем» в гостях. Матч состоится 23 февраля в 15:00 по мск.