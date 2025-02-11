«Нефтяник» разгромил «Тамбов» на своем льду

Фото: ahc-neftyanik.ru

«Нефтяник» разгромил «Тамбов» (6:3) в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.

В первом периоде альметьевцы сумели быстро отличиться. На 7-ой минуте шайбу забросил Максим Быков, 1:0. Спустя 18 секунд Николай Глухов удвоил преимущество, 2:0. Затем еще по шайбе забросили Кирилл Крутов и Дмитрий Бойчук, 4:0. Но гости все же смогли сократить отставание – под конец первого периода отличился Вадим Перескоков, 4:1.

Во втором периоде команды вновь обменялись голами. У «Нефтяника» отличился, Быков, а у «Тамбова» – Олег Корчагин, 5:2. Однако больше шайб эти 20 минут не подарили.

Последний период был скуп на голы по сравнению с прошлыми. Однако гости все же забросили одну шайбу под конец встречи, отличился Михаил Тихонов, 5:3. Но затем Донат Стальнов вновь упрочил преимущество хозяев, установив разгромный счет во встрече 6:3.

В следующем матче «Нефтяник» сыграет с «Бураном». Матч состоится 13 февраля в 18:30 по мск.