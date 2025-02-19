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На главную ТИ-Спорт 19 февраля 2025 19:31

«Нефтяник» разгромил «Рубин» в гостях

«Нефтяник» разгромил «Рубин» в гостях
Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» на выезде с крупным счетом победил «Рубин» (3:0) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

В первом периоде альметьевцы сумели выйти вперед. Отличился Марк Янчевский, 1:0.

Во втором периоде шайб не было, а в заключительные 20 минут «Нефтяник» увеличил преимущество. Шайбу забросил Искандер Мулюков, 2:0. А под самый конец встречи Семен Ионов отправил шайбу в пустые ворота, установив разгромный счет 3:0.

В следующем матче «Нефтяник» сыграет с «Югрой – Ханты-Мансийском». Встреча состоится 21 февраля в 17:00 по мск.

#ХК нефтяник #спорт #Рубин #хоккей #ВХЛ
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