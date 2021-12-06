Альметьевский «Нефтяник» у себя дома разгромил «Дизель»

В очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» крупно обыграл пензенский «Дизель» со счетом 7:2, взяв реванш за поражение в гостях. Хет-трик на свой счет записал Артур Болтанов.

В первом периоде не прошло и трех минут, как шайба влетела в ворота гостей. Это Денис Шураков с острого угла нанес неотразимый кистевой бросок, 1:0. Но, трижды подряд играя в большинстве, только с третьей попытки альметьевцы сумели реализовать численное преимущество после хорошего щелчка с ходу Ивана Ковалева, 2:0. Впрочем, и гости свое первое же большинство использовали, сделал это дальним броском Семен Валуйский, 2:1. Броски в створ ворот говорят о большом преимуществе хозяев, 19–8.

Второе удаление в рядах альметьевцев обошлось им дорого — Илья Павлюков четко замкнул передачу на дальнюю штангу, 2:2. Эта неудача сильно разозлила лучшего бомбардира «Нефтяника» Артура Болтанова, оформившего свой хет-трик за пять минут. Сначала он попал со средней дистанции, 3:2. Затем дважды подряд забил с пятачка, 5:2. Мастер-класс от снайпера, 17 голов на счету Болтанова. И замена вратаря в «Дизеле».

В третьем периоде игра немного успокоилась. Но альметьевцы смогли увеличить свое преимущество: красиво исполнил выход один на один Антон Лазарев, 6:2. А затем в касание забил Александр Сорокин, 7:2.

После 30 матчей в активе альметьевцев теперь 37 очков и 12-е место. В следующем туре 13 декабря в Оленегорске «Нефтяник» сыграет с «Горняком».

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Дизель» (Пенза) — 7:2 (2:1, 3:1, 2:0).

Шайбы забросили: Шураков (3), Ковалев (14), Болтанов (26, 28, 31), Лазарев (54), Сорокин (57) — Валуйский (16), Павлюков (24).

Штраф: 8–12.