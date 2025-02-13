«Нефтяник» разгромил «Буран» в гостях

Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» на своем льду обыграл «Буран» (3:0) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

В первом периоде ни одна из команд не сумела забросить шайбу. И второй протекал также без результативных действий, однако под его конец хозяева все же сумели выйти вперед. На 38-ой минуте шайбу забросил Максим Быков, 1:0.

В заключительном отрезке игры Михаил Мокин удвоил преимущество «Нефтяника», пробив в правый от себя верхний угол ворот, 2:0. А под самый занавес матча хозяева забросили в меньшенстве, Максим Кориневский отправил шайбу в пустые ворота, 3:0. С таким счетом матч и завершился.

В следующем матче «Нефтяник» сыграет с «Ростовом». Матч состоится 15 февраля в 17:00 по мск.