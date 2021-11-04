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Спорт
4 ноября 2021  18:12
Cергей Гаврилов

«Нефтяник» расстался с двумя игроками за два дня

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Нападающий альметьевского «Нефтяника» Александр Дельнов покинул команду, сообщает пресс-служба клуба.

«По семейным обстоятельствам состав команды „Нефтяник“ покидает нападающий Александр Дельнов. Нашу команду форвард пополнил летом, провел пять матчей и отметился одной результативной передачей», — говорится в сообщении.

Двумя днями ранее «Нефтяник» по взаимному согласию расстался с защитником Артемом Онишко. Чистка рядов команды, выступающей в сезоне неубедительно, началась еще в октябре, в итоге уже целая пятерка покинула команду, пришли новые исполнители.

#нефтяник
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