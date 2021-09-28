«Нефтяник» расстался с четвертым форвардом

Нападающий Иван Николишин покидает альметьевский «Нефтяник». Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.

Действие контракта между «Нефтяником» и нападающим Иваном Николишиным прекращено по соглашению сторон. 25-летний форвард получил предложение из клуба КХЛ и уходит на повышение. Скорее всего, он продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе».

Николишин продолжает хоккейную династию, являясь сыном известного форварда сборной России и НХЛ Андрея Николишина.

В этом сезоне Иван Николишин успел сыграть в составе альметьевского клуба девять матчей и набрал 10 (1 + 9) очков. Всего на счету нападающего 154 матча в ВХЛ, в которых он сумел отличиться 32 шайбами и отдать 58 передач при полезности «+20».

«Нефтяник» после девяти сыгранных матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги, набрав девять очков. Завтра он в рамках первенства ВХЛ примет дома столичную «Звезду».

В июне «Ак Барс» и «Нефтяник», входящие в систему команд «Татнефти», заключили договор о спортивном сотрудничестве в сезоне-2021/2022.

Ранее в сентябре «Нефтяник» расстался с нападающими Даниилом Жарковым, Сергеем Купцовым и Максимом Казаковым.