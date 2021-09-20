«Нефтяник» простился со вторым форвардом за неделю

Сегодня альметьевский «Нефтяник» покинул нападающий Максим Казаков. Как сообщает клубная пресс-служба, контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Форвард пришел в «Нефтяник» летом из ХК «Тамбов». Он провел за команду пять матчей, отдал одну результативную передачу.

Таким образом, Казаков стал вторым нападающим за неделю, с которым расстался альметьевский клуб. Первым был Даниил Жарков. Руководство «Нефтяника» явно недовольно стартом команды в чемпионате ВХЛ, семь очков в семи матчах, десятое место.

Завтра в Красноярске «Нефтяник» встретится с местным «Соколом».