«Нефтяник» проиграл в Воскресенске

В очередном матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» проиграл в подмосковном Воскресенске «Химику» со счетом 2:3, хотя первым сумел добиться успеха в игре.

Обыграв позавчера в Рязани за счет единственного гола одноименную команду, сегодня «Нефтянику» встретился с одним из лидеров турнира — подмосковным «Химиком». В активе «Химика» перед матчем было 21 очко и шестое место, а у «Нефтяника» имелось 13 очков и 21-е место при 27 участниках чемпионата.

Стоит отметить, что сегодня второй раз подряд ворота гостей защищал новичок альметьевцев Федор Коротаев. В первом периоде хозяева начали резво, но быстро пропустили. Гости очень эффектно разыграли классическую трехходовку — выигранное вбрасывание, передача под бросок защитника в касание, 0:1. Автором голевого броска стал Степан Захарчук. После этого на льду продолжился веселый, обоюдоострый хоккей. И воскресенцы свой гол забили — на добивании отличился Евгений Сорокин, 1:1. Концовку периода «Нефтяник» отыграл в формате «пять на три», но не реализовал столь большое преимущество.

И во втором периоде картина матча не изменилась — обе команды продолжили искать счастье у чужих ворот. Но чаще, как и в первом периоде, в соответствии с законами жанра атаковали хозяева. Они и вышли вперед в середине периода после попадания в девятку Дмитрия Костенко, 2:1. Еще через три минуты, причем вновь с добивания, воскресенцы увеличили свое преимущество, 3:1. Но уже через минуту в большинстве при помощи рикошета гости сократили разрыв в счете, 3:2.

В третьем периоде больше минуты гости играли втроем против пятерых хозяев, но отбились. На последней минуте альметьевцы сняли вратаря и вшестером пошли на последний штурм, но спасти игру им не удалось.

После 15 матчей в активе альметьевцев осталось 13 очков и 21-е место. В следующем туре 22 октября «Нефтяник» в Санкт-Петербурге сыграет с лидером турнира — «Динамо».

«Химик» (Воскресенск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Шайбы забросили: Сорокин (15), Костенко (31), Ткаченко (34) — Захарчук (5), Полыгалов (35).

Штраф: 8–8.