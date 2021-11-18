«Нефтяник» проиграл в Тольятти — 2:4

В очередном матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» проиграл в Тольятти «Ладе» со счетом 2:4.

После крупной победы в Самаре над аутсайдером турнира ЦСК ВВС (6:1) альметьевцы встретились с более серьезным соперником. К тому же против них сегодня играли Станислав Альшевский и Михаил Мокин, которые перешли в тольяттинский клуб из «Нефтяника».

В первом периоде на льду сразу же завязалась упорная и равная игра. Трудно было отдать предпочтение какой-либо команде, однако тольяттинцы все же атаковали чуть больше. Они и забили первыми, когда под перекладину пробил Максим Денежкин, неожиданно оказавшийся на пятачке ворот «Нефтяника».

Второй период начался очень живо. Волжане во второй раз остались в меньшинстве, но забили, когда один на один убежал Владислав Червоненко, 2:0. Однако через минуту альметьевцы отыграли одну шайбу усилиями Дениса Шуракова, замкнувшего прострел на пятачке, 2:1. Затем тольяттинцы реализовали численное преимущество и вновь увеличили отрыв. Красиво в касание с острого угла это сделал Андрей Белозеров, 3:1.

Вскоре после начала заключительной трети матча гости получили прекрасную возможность переломить ход встречи, играя в большинстве в формате «пять на три». Но «Нефтяник» не реализовал этот шанс, что и стало ключевым моментом встречи. Затем команды обменялись заброшенными шайбами: Шураков, 3:2, а затем Назаров, 4:2.

«Лада» (Тольятти) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). Шайбы забросили Денежкин (15), Червоненко (25), Белозеров (36), Назаров (56) — Шураков (26, 55). Штраф: 10-10.

После 25 матчей в активе альметьевцев осталось 27 очков, 16-е место. В следующем туре 24 ноября в Ижевске «Нефтяник» встретится с «Ижсталью».