«Нефтяник» проиграл в Тамбове

«Нефтяник» уступил в гостях «Тамбову» со счетом 3:5. Команда из Альметьевска завершает чемпионат ВХЛ в рваном ритме, чаще проигрывая, чем побеждая.

В первом периоде чисто внешне доминировали гости: броски в створ ворот 4-11. Тем не менее первым забил «Тамбов», причем сделал это дальним броском воспитанник «Нефтяника» Владислав Арбузов.

В середине второго периода хорошим кистевым броском Роман Дубинин удвоил преимущество хозяев, 2:0. Всего через 27 секунд в большинстве Владимир Пешехонов сократил разрыв в счете до минимума, 2:1, но в большинстве же фирменным щелчком Степан Захарчук восстановил статус-кво, 2:2.

Все решилось в третьем периоде. «Тамбов» реализовал большинство, хороший щелчок получился у Егора Алешина, 3:2. Наконец, капитан хозяев Денис Кокарев в красивом сольном, фланговом проходе довел счет до 4:2. Интригу в матче попробовал сохранить вратарь «Нефтяника» Рафаэль Хакимов, отразивший на 56-й минуте буллит от Алешина. Но уйти от очередного поражения альметьевцам не удалось, хотя за 25 секунд до конца Тимур Фаткуллин сократил разрыв в счете, 4:3. Но хозяева успели поразить и пустые ворота гостей, 5:3.

ХК «Тамбов» (Тамбов) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 5:3 (1:0, 1:2, 3:1). Шайбы забросили Арбузов (19), Дубинин (30), Алешин (42), Кокарев (49), Жилов (60) — Пешехонов (30), Захарчук (39), Фаткуллин (60). Штраф: 6-12.

После 50 матчей в активе альметьевцев осталось 55 очков, 14-е место. 17 февраля в Воронеже «Нефтяник» сыграет с «Бураном».