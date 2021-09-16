«Нефтяник» проиграл в Омске

После поражения в Новокузнецке альметьевский «Нефтяник» сегодня вновь проиграл в Омске дебютанту ВХЛ «Омские крылья» со счетом 4:5, выигрывая в середине третьего периода 3:1.

Отметим дебют в составе альметьевцев нападающего Антона Лазарева — вчера он подписал контракт с «Нефтяником», а сегодня уже сыграл за новую команду и отметился заброшенной шайбой в большинстве.

В первом периоде гости очень быстро использовали численное преимущество — Тимур Фаткуллин мощно бросил от синей линии, 0:1. Инициатива у гостей. И как следствие второй гол «Нефтяника», вновь усилиями защитника. Александр Соколов бросил издали, рикошет от игрока омичей, 0:2. Но в конце периода и сибиряки реализовали численное преимущество, Евгений Орлов четко, в касание замкнул передачу на дальнюю штангу, 1:2.

В середине второго периода омичи на минуту остались втроем против четверых альметьевцев. Мощный бросок в девятку Лазарева — 1:3. В заключительной трети матча сибиряки трижды подряд играли в большинстве, и только с третьей попытки воспользовались столь шикарным шансом. Дальний бросок Александра Угольникова в касание, 2:3. Интрига матча возродилась. И менее чем за пять минут сибиряки восстановили статус-кво после дальнего броска Тимофея Давыдова, 3:3. А за 51 секунду до конца точный бросок Ивана Мирошниченко принес победу хозяевам, 4:3. Замена вратаря альметьевцами привела к пятой шайбе, попавшей в пустые ворота «Нефтяника», 5:3. Правда, за 13 секунд до конца Даниил Гизатуллин сократил разрыв в счете до минимума, 5:4, но это не спасло гостей от поражения.

«Омские крылья» (Омск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 5:3 (1:2, 0:1, 4:0). Шайбы забросили: Орлов (17), Угольников (48), Давыдов (56), Мирошниченко (60), Сердюк (60) — Фаткуллин (3), Сорокин (14), Лазарев (33). Штраф: 10-16.

После шести туров в активе «Нефтяника» осталось 5 очков, одиннадцатое место. В следующем туре 19 сентября альметьевцы сыграют в Ангарске с «Ермаком».