В очередном домашнем матче первенства ВХЛ «Нефтяник» проиграл тюменскому «Рубину» со счетом 0:3, продолжив серию неудач.

В первом периоде альметьевцам не удалось реализовать свое бесспорное территориальное преимущество, а затем они дважды пропустили. Сначала Юрий Платонов проворно сыграл на добивании, 0:1, затем Георгий Бусаров удвоил преимущество сибиряков, 0:2.

Во второй двадцатиминутке хозяева пропустили быструю контратаку, которую метким кистевым броском завершил Никита Мокин, 0:3. Прекрасный шанс у «Нефтяника» был в конце третьего периода, когда альметьевцы впятером играли против тройки гостей, но не забили.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Рубин» (Тюмень) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0). Шайбы забросили Платонов (11), Бусаров (15), Мокин (26). Штраф: 4-6.

После 11 матчей в активе альметьевцев осталось девять очков, двадцатое место. В следующем туре 9 октября в Перми «Нефтяник» встретится с «Молотом».