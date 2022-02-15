«Нефтяник» проиграл третий раз подряд со счетом 0:3

В предпоследнем туре регулярного чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» проиграл в Ростове-на-Дону одноименной команде со счетом 0:3. Это третье подряд поражение альметьевцев.

За два тура до старта в плей-офф альметьевцы еще имеют теоретические шансы на улучшение стартовой позиции в Кубке Петрова. На в ходе заключительного выезда «Нефтяник» пока только проигрывает. Как и сегодня.

В первом периоде при заметном игровом и территориальном превосходстве альметьевцы вплоть до конца периода голов не было. Но после броска Владислава Туника из-под защитника в дальнюю девятку счет стал 1:0. Словом, концовка первой дадцатиминутки прошла уже под диктовку ростовчан. Хотя в целом статистика в пользу гостей, броски в створ ворот, 12-19.

Второй периода начался с двух подряд голов в ворота «Нефтяника» за полторы минуты. Сначала Алексей Прохоров отличился на пятачке, а затем Аркадий Аксенов на добивании завершил выход «два в один». У гостей игра не идет.

В третьем периоде несмотря на все усилия гостей, переломить ход игры им не удалось. «Нефтяник» продлил свою серию поражений до трех.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили: Туник (17), Прохоров (23), Аксенов (24). Штраф: 6-6.

После 51 матча в активе альметьевцев осталось 55 очков, 14-е место. В последнем туре регулярного чемпионата ВХЛ 17 февраля в Воронеже «Нефтяник» встретится с «Бураном».