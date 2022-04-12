«Нефтяник» проиграл спарринг «Ладе»

В первом из двух запланированных контрольных матчей в Тольятти альметьевский «Нефтяник» проиграл местной «Ладе» со счетом 1:5, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

Это был первый игровой опыт альметьевцев после завершения участия в чемпионате ВХЛ и Кубке Петрова с новым тренерским штабом и в практически молодежном составе.

Первые два периода прошли в равной борьбе, все решилось в третьей двадцатиминутке, в которой волжане забросили три безответные шайбы.

«Лада» — «Нефтяник» (Альметьевск) — 5:1 (2:1, 0:0, 3:0). Шайбы забросили: Назаров (10, 41), Белозеров (17), Грошев (42, 44) — Цуканов (19). Штраф: 4 — 12.

«Нефтяник»: Минегалиев. Фаткуллин-Сумин, Ляпустин — Фазлеев — Валеев; Ляхов — Цуканов, Мулюков — Гарайшин, Галеев — Назмутдинов — Шолгин; Ионов — Онишко, Шакиров — Кувардин — Фадеев.

Завтра команды вновь сыграют в Тольятти.